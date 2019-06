Raubal feiert Goldpremiere

«Ich bin mega froh, dass es aufging. Noch nie stand ich an einer SM zuoberst auf dem Podest», sagte der glückliche Gewinner. In den Gerätefinals tags darauf fügte er seinem Palmarès drei weitere Medaillen hinzu: Silber am Barren, Silber an den Ringen und Bronze am Pauschenpferd.

Im Gerätefinal Boden P6 erturnte sich Kay Schlatter vom STV Wetzikon Bronze.

Eisenegger beste Zürcherin

Geschwächt von einer Grippe konnte Alessia Gresser (TV Rüti) ihre Silbermedaille im Mehrkampf P5, der höchsten Juniorinnenstufe, aus dem letzten Jahr nicht verteidigen. Sie musste an der SM in Neuenburg mit Rang 9 vorliebnehmen.

Beste Zürcherin wurde auf Rang 5 Martina Eisenegger (TV Rüti). In den Gerätefinals gewann Gresser als Dritte am Sprung doch noch eine Medaille. Bronze gab’s auch für Chiara Leonie Altorfer (TV Rüti) im Gerätefinal Balken.

Nach Silber 2018 im P2 turnte Kim Bernhardsgrütter (Satus Uster) nun im P3. Mit dem Team gewann sie Silber, als Vierte im Mehrkampf sicherte sie sich das begehrte SM-Diplom der besten Acht. Gianna Cantz und Fiona Müller (beide TV Rüti) siegten derweil mit dem Team im P2. (Renate Ried)