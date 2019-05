In perfekter Körperspannung

Vielfach sass Stefanie Siegenthaler beim Züri Oberland Cup als Zuschauerin in der Buchholz-Halle. Am Wochenende turnte die Bertschikerin wieder einmal vor Heimpublikum und wusste zu gefallen. Nachdem sie sich im April einen Tag vor der Abreise an die Europameisterschaften in Stettin am Ellbogen verletzt hatte, kehrte sie am Samstagabend in Uster auf den Wettkampfplatz zurück und feierte ein geglücktes Comeback.