Die EM als Zwischenhalt

Linus Copes hat intensive Wochen vor sich. Für den am Sonntag 20 Jahre alt werdenden Gutenswiler stehen Lehrabschlussprüfungen an. Läuft alles glatt, schliesst er in Kürze seine Ausbildung zum Konstrukteur EFZ erfolgreich ab.

Zugleich kommt Copes bald in den Genuss, an der Heim-EM in Luzern (31. Mai bis 2. Juni) dabei zu sein. Speziell ist: Der Schlagmann des Doppelvierers kann seinen ersten grossen Elite-Wettkampf gleich vor Heimpublikum bestreiten.