Wie Benjamin Früh an der Spitze bleiben will

Es geht derzeit Schlag auf Schlag für Benjamin Früh. Am letzten Wochenende absolvierte der 27-jährige Handbiker aus dem Grüt die ersten beiden Weltcuprennen der Saison im italienischen Corridonia. Und an diesem Wochenende steht im belgischen Ostende der nächste Weltcup an. «Ich werde es in Belgien eher schwieriger haben», sagt Früh. Flach ist es dort, das liegt ihm nicht, «ich bin eher Bergspezialist und habe nicht so gute Rollerqualitäten.»

Dennoch kann er die Rennen in Belgien guten Mutes in Angriff nehmen. Denn in Italien erfüllte er bei erster Gelegenheit überhaupt die Selektionskriterien für die Paralympischen Spiele in Tokio 2020. Im Zeitfahren wurde er Dritter, das Strassenrennen entschied er für sich – dank einem Antritt an der letzten «giftigen» Steigung holte er bis ins Ziel acht Sekunden Vorsprung auf seine stärksten Konkurrenten heraus.