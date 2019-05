Trainer und Topskorerin bleiben in Laupen

Der Oberländer Nachwuchsläufer Pascal Schärer unterstrich am 2. nationalen OL in Richterswil sowohl in der Mitteldistanz am Samstag als auch im Sprint am Sonntag sein Können. Der junge Mönchaltorfer gewann den Testlauf über die Mitteldistanz und wurde tags darauf im H16 Zweiter. Damit knüpfte er an seine bisher sehr erfolgreichen Auftritte an und befindet sich in aussichtsreicher Position, wenn es um die Vergabe der Startplätze für die Jugend-EM (EYOC) geht. Ende Juni werden die besten D/H16 und D/H18-Athleten an die EYOC in Weissrussland (Grodno) reisen. (ans)