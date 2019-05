Titelgewinn für Raubal

Toller Erfolg für Ian Raubal: Der bald 18-jährige Fällander sicherte sich an den Zürcher Kunstturnertagen in Rüti als Gesamtzweiter den Titel des Kantonalmeister in der höchsten Kategorie.

2018 war er in seinem ersten Jahr auf Stufe P6 bereits Neunter geworden. In den letzten Monaten nun hatte Raubal sein Programm ausgebaut. Er zeigte von Beginn an einen engagierten Wettkampf und musste sich letztlich einzig vom ehemaligen Nationalkaderturner Marco Walter (Schaffhausen) geschlagen geben.

«Von der Platzierung her bin ich sehr zufrieden, punktemässig muss ich noch zulegen.»

Ian Raubal

Besonders glücklich zeigte sich der für den TV Opfikon-Glattbrugg startende Raubal über seine Übungen am Boden, Pferd und Reck. Am Reck sicherte er sich sogar die Höchstnote des Tages.

Doch Raubal kam wie viele andere Athleten nicht sturzfrei durchs Programm. Allerdings hätte er auch ohne Patzer am Barren Tagessieger Marco Walter nicht gefährlich werden können – zu gross war der Punkteunterschied.