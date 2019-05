Warum das Heimspiel für Kratter ein Startschuss ist

Endlich ist das Aushängeschild auch am Start. Am Samstagabend wird Moreno Kratter in der Rütner Turnhalle Schwarz sein Können zeigen. Die Zürcher Kunstturnertage fanden letztmals 2016 in Rüti statt – damals ohne Kratter, weil er sich für die Junioren-EM vorbereitete, wo er Silber am Reck holte.

Nun passt der Anlass in sein Programm – und er freut sich selbstredend aufs Heimspiel. «Es ist schön, in Rüti zu turnen – das habe ich lange nicht mehr gemacht», sagt der 21-Jährige.

Das Trostpflaster als Highlight