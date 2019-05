EIE verliert Brockhage und verpflichtet Tkachenko

Naomi Mégroz verlässt zum Ende der Saison den Double-Gewinner FC Zürich und wechselt zum SC Freiburg in die Bundesliga. Die Greifenseerin wurde je dreimal Meister und Cupsieger mit dem FCZ und kam auch bereits in sieben Länderspielen zum Einsatz. «Es war schon immer ein Traum von mir in Deutschland Fussball zu spielen. Mir ist es wichtig in einem Klub zu spielen, in dem der familiäre Bereich auch zum Vereinsleben gehört und dies habe ich bereits beim ersten Kontakt mit dem Sport-Club gespürt», lässt sich die 20-Jährige zitieren. Freiburgs Managerin Birgit Bauer meint derweil: «Wir sind uns sicher, dass Mégroz uns mit ihren Qualitäten auf der defensiven Aussenbahn verstärken wird.» Der SCF ist in der Bundesliga nach 20 von 22 Runden auf Platz 7 klassiert. Daneben stand er Anfang Mai im Final des DFB-Pokals, den er allerdings gegen den VfL Wolfsburg 0:1 verlor. Als letzte Fussballerin aus der Region spielte die Ustermer Torfrau Stenia Michel von 2013 bis 2016 für den FF USV Jena in der Bundesliga. (zo)