Tadesse Abraham ist am WM-Marathon in Doha dabei

Die Qualifikationsperiode im Marathon endete am 30. April. Mit Tadesse Abraham, Martina Strähl (LV Langenthal) und Maude Mathys (CA Riviera) erfüllten drei Schweizer die von Swiss Athletics verlangte Limite. Während die beiden Frauen auf die WM-Teilnahme verzichten, erklärte Abraham die WM zu einem seiner Saisonziele.

Der dritte Marathon

Für den 36-Jährigen wird dies nach Dubai im Januar und Wien im April der dritte Marathon in dieser Saison sein. Abraham nimmt zum zweiten Mal nach 2015 in Peking an einer WM teil. Wegen der aussergewöhnlichen klimatischen Bedingungen in Katar wird der WM-Marathon kurz vor Mitternacht gestartet, was für die Athleten eine zusätzliche Herausforderung bedeutet.

In allen anderen Disziplinen dauert die Qualifikationsperiode bis am 6. September.