Wie Martin Fuchs seine Nachwuchshoffnungen präsentierte

Am nächsten Mittwoch ist Martin Fuchs gemeinsam mit seinem Bruder Adrian bereits auf dem Weg an die Globals Champions Tour nach Schanghai. Zuvor aber liess es sich der Bietenholzer, der seit Kindesbeinen Mitglied im Reitverein Uster ist, nicht nehmen, an den Pferdesporttagen in Uster an den Start zu gehen.