Uster verteilt keine Geschenke

Erstligist Uster hat mit dem 35:27-Sieg gegen die SG Magden/Möhlin optimale Voraussetzungen geschaffen, um sich im letzten Spiel gegen Appenzell am nächsten Samstag den Gruppensieg in der Abstiegsrunde zu sichern. Uster übernahm von Anfang an das Spieldiktat, erspielte sich früh einen beruhigenden Vorsprung und lief nie Gefahr, die Führung abzugeben. Magden/Möhlin gab sein Bestes, konnte gegen die überlegenen Ustermer aber nichts ausrichten. Der TVU feierte den siebten Vollerfolg in Serie.