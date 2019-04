Topskorer Suter bleibt

Der UHC Uster kann drei wichtige Vertragsverlängerungen vermelden. Die Teamstützen Simon Suter, Marco Klauenbösch und Nicola Heierli spielen weiterhin für den NLA-Klub.

Für jeweils zwei Jahre unterschrieben Suter und Klauenbösch, Heierli für eine weitere Saison.

«Ich bin davon überzeugt, dass wir die positive Entwicklung der letzten Jahre in Uster weiterführen können.»

Simon Suter

Daneben stösst Marc Werner zum Ustermer Coachingstaff um Cheftrainer Mika Heinonen. Werner war die letzten zwei Jahre Trainer beim B-Ligisten UHC Pfannenstiel.

Nur Dahlqvist traf häufiger

Dass Stürmer Simon Suter weiterhin beim UHC Uster spielt, ist keine Selbstverständlichkeit. Der Ustermer Topskorer dürfte bei anderen NLA-Klubs durchaus Begehrlichkeiten geweckt haben.

Der 28-Jährige glänzte letzte Saison mit 30 Toren und 15 Assists. Damit landete Suter in der NLA-Skorerliste auf dem 4. Platz. Einzig Andreas Dahlqvist (Zug) schoss mehr Tore als der beim UHC Russikon-Fehraltorf gross gewordene Angreifer, der in der Saison 2015/16 beim Balrog IK in der zweiten schwedischen Liga spielte.