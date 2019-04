Aushängeschild im Dauereinsatz

Neues Jahr, neuer Turnierplan. 2018 fehlte Martin Fuchs an den Pferdesporttagen in Uster am ersten Wochenende. Der Bietenholzer war damals für die Schweiz am Nationenpreis in der Slowakei im Einsatz. Dafür war er dann wenige Tage später am Grossen Preis von Uster auf dem Buchholz dabei.

Heuer ist es umgekehrt. Der zusammen mit Steve Guerdat aktuell erfolgreichste Schweizer Springreiter startet zur Freude der Pferdesportbegeisterten am Samstag und Sonntag in Uster.