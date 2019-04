Müller und Schelling an der Tour de Romandie

Patrick Müller (Uster/RV Wetzikon) und Patrick Schelling (Rüti) stehen im siebenköpfigen Aufgebot von Swiss Cycling für die Tour de Romandie. Der nationale Verband schickt an der am 30. April beginnenden Westschweizer Rundfahrt wie auch an der Tour de Suisse in dieser Saison erstmals ein Nationalteam an den Start. Swiss Cycling sieht dies als Fördermassnahme im Hinblick auf die Heim-Weltmeisterschaften in den Jahren 2020 und 2024. Laut einer Mitteilung des Verbandes wurden für die Tour de Romandie vornehmlich aufstrebende Athleten selektioniert, die ihr Potenzial noch nicht ausgeschöpft hätten. Ziel sei, sich an den World-Tour-Rhythmus zu gewöhnen. Nationaltrainer Danilo Hondo sagt: «Wir wollen uns zeigen, dem Rennen punktuell unseren Stempel aufdrücken. Wir haben die Fähigkeiten, in mittelschweren Etappen für Überraschungen zu sorgen.» (zo)