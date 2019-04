Mit 20 vor der zweiten Karriere

Alina Ring weiss, wie es sich anfühlt, wenn ein grosser Traum platzt. Die Lindauerin wollte 2020 an den Sommerspielen in Tokio dabei sein – an der olympischen Premiere des Sportkletterns.

Es wäre sicher ein überwältigendes Erlebnis gewesen. In Japan ist Klettern extrem populär. Vor allem Bouldern. Allein in Tokio gibt es rund 200 Boulder-Hallen.