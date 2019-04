Der Verzicht schmerzt mehr als die Verletzung

Am Freitag, einen Tag vor der Abreise, musste Stefanie Siegenthaler die schwere Entscheidung fällen, auf die Einzel-EM in Stettin zu verzichten. 24 Stunden zuvor war sie beim Abschlusstraining in Magglingen gestürzt.

Ein letzter Test ihrer neuen Übung hätte der Oberländerin Sicherheit geben sollen – doch es kam anders. Sie konnte ihren neuen zweiten Jägersalto nicht halten und landete auf dem Bauch.