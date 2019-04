«Ich werde lernen müssen, mit dem unternehmerischen Druck umzugehen»

Zwischen Jeannine Gmelin und dem Standort des Schweizerischen Ruderverbands (SRV) liegen in diesem Moment nur 500 m. Dennoch zeigt schon der Ort der Medienkonferenz am Donnerstag in Sarnen, dass die zwei Parteien jetzt auf unterschiedlichen Pfaden unterwegs sind.

Im Gebäude ihres Hauptsponsors wirft die Ustermer Skifferin einen Blick auf die Saison voraus, die in knapp einem Monat beginnt und deren Höhepunkt die WM in Ottensheim (AUT) im August ist.