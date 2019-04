Die Weltmeisterin aus der zweiten Reihe

Der Zeitplan ist straff an diesem Mittwochnachmittag. Erst Krafttraining in Zürich, dann ein Interviewtermin, danach Eis­training in Baden. Vor wenigen Tagen erst ist Esther Neuenschwander von der Curling-WM in Dänemark heimgekehrt. Schon am Sonntag reist die Gockhauserin mit dem Aarauer Team nach Kanada. Die Versuchung, auch mal ein Training auszulassen, um Zeit für sich selber zu haben, kennt sie nicht. Keine Lust zu haben, ist keine Option. «Es steht in meiner Agenda, also mache ich es auch», sagt sie.