Uster auf der Zielgeraden

Uster hat in der Erstliga-Abstiegsrunde seine Pflicht gegen den Tabellenletzten Vorderland erfüllt. Die Ustermer gewannen 38:22.

Vorderland versuchte sein Glück in der Anfangsphase mit einer offensiven Deckung, was für einige Unruhe in den Reihen des Heimteams sorgte. Bei Ustermern vermisste man die spielerische Leichtigkeit.

Sie waren den Gästen aber klar überlegen und sorgten bereits in den ersten 20 Minuten für die frühe Vorentscheidung. Uster führte 12:4 und steuerte einem klaren Sieg entgegen.

Starker Auftritt von Domeisen