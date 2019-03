Wie Dominik Peter zum Steigerungslauf ansetzte

Am Ende flog er ganz weit, so weit wie noch nie zuvor in seiner jungen Karriere: Erst nach 211 Metern landete Dominik Peter heute vor einer Woche in der Qualifikation auf der Flugschanze von Planica in Slowenien.

Als einziger Schweizer neben Simon Ammann sicherte sich der 17-Jährige den Start im Weltcupspringen vom Freitag. Dort verpasste er als 33. seine ersten Weltcup-Punkte nur ganz knapp.