Usters nächster Schritt Richtung Ligaerhalt

Nach dem 35:26-Auswärtserfolg in Romanshorn übernahm Uster in der Erstliga-Abstiegsrunde die Tabellenspitze. Die Ustermer sind jetzt in einer viel versprechenden Ausgangslage.

Uster geniesst in den verbleibenden fünf Ernstkämpfen Heimvorteil. Die Mannschaft hinterlässt einen stabilen Eindruck und dürfte im nächsten Spiel am Sonntag den Abstiegskandidaten Vorderland, der sich überraschend in Frick durchsetzte, vor eine schwierige Aufgabe stellen.

Peter Balsiger trumpft auf