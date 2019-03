Usters Schwimmer sorgen an der Heim-SM für Glanzpunkte

Mit gerade einmal 16 Jahren avancierte Antonio Djakovic zum erfolgreichsten Athleten dieser Schweizermeisterschaft: In überzeugender Manier sicherte sich der Athlet des SC Uster-Wallisellen an den nationalen Langbahn-Meisterschaften in Uster ein WM-Ticket sowie die Titel über 100, 200, 400 und 800 m Freistil. Mit den Staffeln kamen drei weitere Medaillen hinzu.

«Als ich meine Zeit auf der Anzeigetafel sah, kamen mir die Tränen vor Freude.»

Antonio Djakovic