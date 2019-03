Wofür Schlumpf die Goldmedaille opfert

Zum dritten Mal in den letzten sechs Jahren finden die 10 km Schweizer Meisterschaften im Ustermer Stadtzentrum statt. Eine kleine plus vier grosse Runden gilt es am Samstag für die Athleten auf der flachen Strecke mit dem Ziel bei der Stadthalle zu absolvieren.

Für die bekannteste Teilnehmerin ist der Anlass quasi ein Heimspiel, auch wenn sie in Wetzikon lebt.

«Ich hoffe auf viele Zuschauer am Strassenrand» sagt Fabienne Schlumpf und spricht davon, Anfeuerungsrufe jeweils aufzusaugen.