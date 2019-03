So lernt Gilles Roulin, ohne Checkliste auszukommen

«Jetpilot», sagte Gilles Roulin, als ihn das Fernsehen für eine Beitragsserie über die Traumjobs der Schweizer Skirennfahrer anfragte. Eigentlich erhoffte sich der Grüninger einen Mitflug in einem Kampfjet – dazu kam es nicht, und auch der geplante Cockpitbesuch auf dem Weg an die WM nach Are entfiel, weil der Flug verschoben wurde. Den kann er noch nachholen. Und Roulin durfte in einem Simulator selber fliegen.