Jagd auf Medaillen und Bestzeiten

Der Slogan von der «Sportstadt Uster» wird längst nicht mehr verwendet. Und dennoch hat der Bezirkshauptort in diesem Bereich derzeit einiges zu bieten: So fanden erst jüngst das Europacup-Turnier Swiss Judo Open sowie die Schweizer Einzelmeisterschaften im Squash in der Stadt statt.

Und am Wochenende haben alle Sportinteressierten nun sogar die Qual der Wahl. Da ist zunächst die bereits am Donnerstag beginnende Langbahn-SM im olympischen Buchholz-Schwimmbecken.

Dabei geht es nicht nur um Meistertitel, sondern auch Qualifikationen für die internationalen Meisterschaften im Sommer – allen voran der WM in Südkorea.

Aus Ustermer Sicht bereits für Gwangju gesetzt ist EM-Bronze-Gewinnerin Maria Ugolkova (SC Uster Wallisellen). Mit Sasha Touretski und Nina Kost haben zudem zwei weitere Schwimmerinnen des SC Uster Wallisellen die nötigen Vorgaben bereits erfüllt und müssen deshalb nicht nochmals die geforderte Limite unterbieten.

«Ugolkova und Kost werden wohl die meisten SM-Medaillen sammeln», sagt Philippe Walter. Daneben rechnet der SCUW-Präsident in sämtlichen Staffeln mit Edelmetall für den Klub.

Djakovic und der Grundsatzentscheid

Und aufs Podest schaffen dürfte es auch Antonio Djakovic in den Crawl-Disziplinen. Für das Ustermer Ausnahmetalent geht es zudem um einen Grundsatzentscheid: WM oder Junioren-EM? In der Elite könnte er mit Blick auf Olympia wertvolle Erfahrungen sammeln – an der Junioren-EM in Kasan wäre der 16-Jährige ein echter Kandidat auf eine Medaille. «Das wäre natürlich auch sensationell», sagt Walter.

Insgesamt werden über 400 Schwimmer aus knapp 50 Vereinen an den vier Tagen um Medaillen und Bestzeiten kämpfen. Die Vorläufe starten jeweils um 9.30 Uhr, die Finals am Nachmittag um 17 Uhr (am Sonntag bereits um 16 Uhr).

Schlumpf im Feld der Männer

Als weiteren Höhepunkt gibt es am Samstag die Möglichkeit im Stadtzentrum die 10-km-Strassen-SM der Leichtathleten zu verfolgen. Bereits zum dritten Mal seit 2013 findet diese in Uster statt. Bei der letzten Austragung vor drei Jahren konnten sich mit Fabienne Schlumpf und Tadesse Abraham gleich zwei Lokalmatadoren durchsetzen.

Für die Wetzikerin ist der Wettkampf so quasi die Hauptprobe vor ihrem Marathon-Debüt von Anfang April. Ihr Ziel: Den eigenen Schweizer Rekord unterbieten. Sie wird deshalb auch nicht im Feld der Frauen laufen, sondern ihr Rennen im Kreis der Männer bestreiten um eine schnellere Zeit zu laufen. Der einzige Haken: Schlumpf ist damit nicht titelberechtigt.

Ohne Abraham und Kreienbühl

Nicht am Start sind hingegen bei den Männern die regionalen Aushängeschilder. LC-Uster-Läufer Abraham bereitet sich in Afrika auf seinen nächsten Marathon vor. Und abwesend ist der Rütner Christian Kreienbühl. Der SM-Zweite von 2013 musste krankheitsbedingt zuletzt zurückstecken und verzichtet deshalb auf eine Teilnahme.

Doch immerhin: Der organisierende LCU hat mit Eric Rüttimann, Fabian Anrig und Jens-Michael Gossauer einige Läufer gemeldet, denen eine Top-Platzierung zuzutrauen ist.