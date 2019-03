So verbringt Martin Fuchs den Winter in Florida

Die Strassen tragen Namen wie Quarter Horse Trail oder Equestrian Way und sie verbinden eine prächtige Pferdefarm mit der nächsten. An den Kreuzungen gibt es Warnschilder mit der Aufschrift «Horse x-ing» und auf dem Asphalt ist der gleiche Schriftzug in grossen weissen Lettern aufgemalt.

Entlang der Fahrbahnen verlaufen breite Reitwege. Will ein Reiter die Strassenseite wechseln, hat er dafür an den Lichtsignal-Anlagen einen eignen Knopf, den er bequem vom Pferderücken aus drücken kann – und schon steht der Verkehr still. In Wellington haben Pferde immer und überall Vortritt.