Peter fliegt erstmals über 200 Meter weit

Nach seinem Skiflugdebut im Februar in Oberstdorf war es für Peter erst der zweite Einsatz auf einer Skiflugschanze. Die HS240m-Schanze in Vikersund zählt zusammen mit Planica zu den grössten Skisprungschanzen auf der Welt. 2017 stellte der Österreicher Stefan Kraft den bis jetzt gültigen Weltrekord von 253,5 Metern auf dieser Schanze aufstellen.

Dominik Peter war nicht nur beim Teamwettkampf im Einsatz, mit einem Flug auf 190 Meter qualifizierte er sich auch für den Einzelwettkampf. In diesem klappte es dann nicht ganz nach Wunsch und mit 175,5 Metern und dem 38. Rang verpasste Peter den Sprung in die Top 30.

Saisonabschluss in Planica

Für Dominik Peter ist die Saison damit noch nicht ganz zu Ende. Er darf zusammen mit Killian Peier, Simon Ammann und Sandro Hauswirth auch an das abschliessende Skifliegen in Planica. Noch einmal bietet sich für den Fischenthaler also die Möglichkeit weite Flüge in den Hang zu zaubern – vielleicht erneut auf 200 Meter oder ein bisschen mehr. (nba)