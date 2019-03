Uster zieht mit dem Leader gleich

Walter Flessati, der Trainer von Erstligist Uster verlangte von seinen Schützlingen in der Abstiegsrundenpartie gegen die Pfader Neuhausen hundertprozentigen Einsatz und Zielstrebigkeit im Angriff. Er wurde nicht enttäuscht. Das Team bot beim 27:18-Sieg eine starke Leistung. Neuhausen war nie in der Lage, die kompakte und aggressive Ustermer Abwehr aus den Angeln zu heben. Der Leader musste Uster nach Verlustpunkten aufschliessen lassen.

Der Auftakt verlief harzig, das erste Tor fiel erst in der 6. Minute. Nach dem Führungstreffer durch Kenny Tan, den auffälligsten TVU-Feldspieler, übernahmen die Gastgeber das Spieldiktat. Dank dem starken Rückhalt von Torhüter Fabrizio Steiner – er glänzte mit einer Abwehrquote von 49 Prozent – zogen sie bis zur 19. Minute auf 8:2 davon. Die Neuhauser blieben dem Ruf eines Leaders einiges schuldig. Sie verkürzten den Rückstand zwar auf drei Treffer, konnten aber nicht verhindern, dass die entfesselten Ustermer bis zur Pause auf 12:6 davonzogen.

Schlumpfs Signal

Neuhausen erhöhte in der zweiten Hälfte den Druck, bei Uster machte sich Hektik breit. Während zehn Minuten gelang kaum noch etwas Konstruktives. Neuhausen verkürzte auf 11:14, ehe Silvio Schlumpf in der 40. Minute mit dem 15:11 das Signal zum entscheidenden Ustermer Zwischenspurt gab. Die Gastgeber zogen bis zur 53. Minute auf 25:13 davon. Die Partie war gelaufen. Neuhausen bot kaum noch Gegenwehr, betrieb aber doch noch Resultatkostmetik, da die Ustermer in ihrer Konzentration stark nachliessen. (mso)