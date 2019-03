Rückschlag für die Floorball Riders

Den Floorball Riders Dürnten-Bubikon-Rüti ist der Auftakt in die NLB-Playoff-Finalserie gegen Mendrisiotto gründlich misslungen. Die Oberländerinnen verloren ihr Heimspiel 3:6 und müssen am nächsten Samstag im Tessin gewinnen, um am Sonntag im Rütner Roosriet ein Entscheidungsspiel zu erzwingen.

Am Ende fehlte den Oberländerinnen die Zeit, um ihre Aufholjagd fortzuführen. Als die Tessinerinnen in der 53. Minute das 5:1 erzielt hatten, schien die Partie gelaufen. Doch nach dem 2:5 durch Malin Brolund in der 55. Minute witterten die Riders ihre Chance. Früh setzten sie alles auf eine Karte, ersetzten die Torhüterin durch eine sechste Feldspielerin. Tatsächlich schoss Eveline Scherer etwas weniger als zwei Minuten vor Schluss das 3:5. Doch der Anschlusstreffer fiel nicht mehr – die Tessinerinnen erzielten stattdessen das 6:3 ins leere Tor.

Rückstand per Shorthander

Erstmals in Rückstand geraten waren die Oberländerinnen kurz vor Spielhälfte. In Unterzahl gingen die Tessinerinnen in der 27. Minute in Führung – zuvor hatten sich die beiden Torhüterinnen im ersten Drittel nicht bezwingen lassen müssen, obschon beide Teams Chancen hatten.

Zwar gelang Melanie Klöti für die Riders umgehend nach dem 0:1 der Ausgleich. Doch die Oberländerinnen brachten sich mit Unkonzentriertheiten und Eigenfehlern selber wieder in eine missliche Situation, lagen zur zweiten Pause 1:3 zurück und kasserten kurz nach Beginn des Schlussabschnitts den vorentscheidenden vierten Gegentreffer. (fbr)