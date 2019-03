Gezweifelt, aber gewonnen

Nein, es fühle sich nicht anders an, an der Schweizer Einzel-Meisterschaft als Titelverteidigerin anzutreten, meinte Cindy Merlo nach dem Halbfinal. Sie hatte in der Squash Arena in Uster gerade die zweieinhalb Monate jüngere Céline Walser bezwungen, die 2015 und 2016 die Goldmedaille gewonnen hatte – mit 3:0. «Ich habe mich auf alles Mögliche eingestellt, auch auf ein Spiel über fünf Sätze», erzählt Cindy Merlo. «Aber in drei Sätzen zu gewinnen ist natürlich besser, da bleibt mehr Energie für den Final.»