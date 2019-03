Der UHC Laupen mit viel Gegenwehr

View this post on Instagram

SEASON END ————— Für die Damen ist die Saison bereits beendet. Man verlor auch das dritte Spiel gegen Piranha Chur mit 9:1, obschon es zur Spielhälfte mit nur 2:0 vielversprechend aussah. Aber die Damen müssen sich keineswegs verstecken: Gleich in der ersten Saison in der NLA konnten sie sich im Mittelfeld etablieren und gar den Einzug in die Playoffs schaffen. Das Ziel "Ligaerhalt" war somit mehr als erreicht. Gegen die ganz Grossen reicht es aber noch nicht! ————— Jetzt ist es Zeit für die Off-Season, kurz durchatmen und dann geht schon ziemlich bald das Sommertraining los. Es wird härter trainiert und man wird stärker zurückkommen. ————— Ein grosses Dankeschön geht einmal mehr an die treuen Fans💚 Ihr wart grossartig! #uhclaupen#unihockeypur#damen#nla#swissunihockey#playoffs#seasonend#out#aufsteiger#ligaerhalt#theatorygoeson#offseason#trainharder#sommertraining#schaffe#fight#wewillbeback