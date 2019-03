Peter gewinnt zum Abschluss

Beim Alpencupfinale der Junioren in Chaux-Neuve (FRA) gelang Dominik Peter zum Abschluss der Wettkampfserie nochmals ein Sieg. Nach der Premiere vor zwei Wochen ist es für den 17-jährigen Athleten des SC am Bachtel erst der zweite Sieg an einem internationalen Wettkampf.

Beim zweiten Springen in Chaux-Neuve wurde der Fischenthaler dann bei der Anzugsvermessung disqualifiziert. Der Sprunganzug passte an einer Stelle nicht mehr ganz mit den Körpermassen überein, was passieren kann.