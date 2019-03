Siro Stump setzte ein Ausrufezeichen

Das Ustermer Buchholz zeigte sich am Wochenende mulitnational. Rund 300 Athleten aus 22 verschiedenen Nationen traten am Swiss Judo Open an. Von französisch über italienisch bis hin zu georgischen Zurufen dröhnte es von den Rängen durch die Halle.

Neben den Franzosen reisten auch die Italiener und Deutschen mit einer grossen Armada nach Uster. Die klingenden Namen der Judoszene suchte man an diesem Wochenende aber vergebens.