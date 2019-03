Worauf die Vikings «giggerig» sind

Das Jammern nach dem Playoff-Aus war gross beim EHC Kloten am Sonntag. Obwohl der bekannteste Unterländer Klub dadurch bereits Ferien hat, gibt es am Schluefweg weiterhin Eishockey zu sehen – auf Amateurstufe.

Im ersten von maximal fünf Finalspielen treffen die Zweitligisten EHC Bassersdorf und Dürnten Vikings am Samstag in der Swiss Arena in Kloten aufeinander. Es ist das Duell zwischen dem Qualifikationssieger der Ostschweizer Gruppe 2 und seinem ersten Verfolger.