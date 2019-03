Kindlers Hoffnungen ruhen auf dem Playoff

In diese Kategorie fallen die beiden Heimniederlagen gegen Pfadi sowie das 31:34 von letzten Mittwoch in Winterthur. Im vierten Saisontreffen mit Pfadi setzte es da die vierte knappe Niederlage ab. Die St. Galler führten in der AXA Arena 24:17, verloren die letzten 23 Spielminuten jedoch 7:17 und mussten sich 31:34 geschlagen geben. «Plötzlich gab es einen Bruch in unserem Spiel», sagt Kindler. «Wir haben die klaren Chancen nicht genutzt und hinten einfache Tore kassiert.» Die Abwehr, welche die Torhüter unterstützen würde, war, anders als noch in Thun, keine Hilfe.

«Manchmal fehlte uns einfach auch das Glück. Die Meisterschaft ist offen wie schon lange nicht mehr», ergänzt Kindler. «Jeder kann jeden schlagen.» Das macht gewisse Hoffnung fürs Playoff, das im April mit Viertelfinals beginnt. «Hart trainieren», nimmt sich Captain Kindler für sein Team vor. «Wichtig ist, dass wir im Playoff bereit sind.»

Mit drei Heimniederlagen waren die St. Galler in die Finalrunde gestartet. Anschliessend bezwangen sie zu Hause den BSV Bern 38:32 sowie vor einer Woche auswärts Meister Wacker Thun 24:17. «Wenn jeder kämpft, ist etwas möglich. Das haben wir in Thun gemerkt», sagt Kindler. Bringolf war mit 19 Paraden der Mann jenes Abends. Kindler kam nicht zum Einsatz; er ist der ­Einzige seiner Mannschaft, der bereits 2010, beim zuvor letzten St. Galler Sieg in Thun, mit dabei war.

Einen Titel hat er mit St. Otmar noch nicht geholt, der Playoff-Final 2015 und der Cup-Final 2016 waren die Höhepunkte. Beide Male hatte man keine Chance gegen die Kadetten.

Kein Duell Kindler/Kindle

Nach einem Aufenthalt in St. Gallen wohnt Kindler mittlerweile wieder in Winterthur – in der Nähe der Eulachhalle, Pfadis ehemaliger Heimhalle. Die Anreise zum Ostschweizer Derby wäre vor einem Jahr gut zu Fuss möglich gewesen, nun steigt er ins Auto zur gut drei Kilometer entfernten AXA Arena.

Jonas Kindlers Familie wohnt noch immer in Pfäffikon. Zum TV Uster habe er «fast keinen Kontakt mehr». Selten sieht er sich ein Spiel seines jüngeren Bruders ­Marius an, der für den TVU in der 1. Liga antritt. 40 Tore in 16 Partien hat Marius Kindler diese Saison erzielt. Zu einem Treffen Kindler/Kindle kams allerdings nicht, denn der Ustermer ver­passte beide Erstliga-Spiele gegen die Seen Tigers. (Urs Stanger)