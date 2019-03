Neuauflage des Traumfinals

Über 350 Partien absolvierte Roger Keller in der zweithöchsten Liga für den HC Thurgau. Der TV-Sender My Sports hätte ihn gestern darum gerne bei der Übertragung des Playoff-Viertelfinals zwischen Thurgau und Ajoie als Gast in Weinfelden begrüsst.

Der 48-Jährige aber verzichtete auf den Fernseh-Auftritt – als Trainer des EHC Wetzikon hatte er am Mittwoch Wichtigeres zu tun.