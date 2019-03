Uster rüttelt umsonst am Favoriten

Der UHC Uster hat innerhalb von 24 Stunden gegen den SV Wiler-Ersigen zweimal den Kürzeren gezogen. Nach dem 4:9 zum Auftakt der NLA-Playoff-Viertelfinals am Samstag unterlag Uster tags darauf erneut.

Bei der 3:5-Niederlage forderten die Ustermer im Buchholz den Favoriten aus dem Emmental jedoch weitaus mehr als im ersten Duell, in dem vor allem das wilde erste Drittel (4:4) mit acht Toren für Aufsehen gesorgt hatte.

«Gegenüber dem ersten Spiel haben wir es heute geschafft, den Level über die gesamten 60 Minuten höher zu halten. Wir haben disziplinierter gespielt und sind vor allem in der Defensive besser aufgetreten, hatten allerdings den einen oder anderen Aussetzer mehr als Wiler-Ersigen, das halt noch etwas konstanter war als wir», resümierte Usters Captain Joel Kanebjörk.

Defensiv seriöser

Es war offensichtlich, dass die Trainer beider Teams im Nachgang zur Startpartie einige Worte zur Defensivleistung hatten fallen lassen.

Zwar liessen Ustermer wie auch Berner am Sonntag keineswegs den Zug aufs gegnerische Tor vermissen, der defensiven Absicherung wurde jedoch beidseits ein etwas höherer Stellenwert eingeräumt. In zwei Fällen waren die diesbezüglichen Bemühungen im ersten Abschnitt jedoch vergebens.

Ein erstes Mal in Minute zehn, als Marco Rentsch zuviel Zeit gelassen wurde, sodass er sich den Ball zurecht legen und an Uster-Keeper David Holenstein vorbei ins rechte hohe Eck spedieren konnte. Ein zweites Mal in der 18. Minute, als Kaapo Savinainen auf der linken Seite nach vorne stürmte und Timon Stäubli den Querpass direkt zum Ausgleich in die Maschen versenkte.