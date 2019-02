Gelingt Selenati an der WM ein Exploit?

Es herrscht so etwas wie Aufbruchstimmung. Auf der Verbandswebsite Swiss Cycling wird in der Jahresbilanz aufgrund des guten Abschneidens an den letzten Weltmeister- und Europameisterschaften sogar von einer «Renaissance des Bahnvierers» gesprochen.

Und diesen Worten folgte im Januar an den Weltcups in Cambridge und Hongkong die Bestätigung. Zuerst wurde in Neuseeland der nationale Rekord in der Mannschaftsverfolgung unterboten, dann liess die «nächste Generation» in Hongkong ein weiteres Mal aufhorchen.