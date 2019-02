Gossau muss mit Silber Vorlieb nehmen

Die Überschrift auf der eigenen Vereinswebsite bringt es auf den Punkt. «Grosszügiger als der Weihnachtsmann.» Genau so trat der UHCevi Gossau im Ligacup-Final gegen den UHT Semsales auf. Die Oberländerinnen verteilten vor fast 900 Zuschauern in Bern schlicht zu viele Geschenke, um sich ihren dritten Cupsieg holen zu können.

4:9 verlor das in der Wankdorf-Halle von Lukas Leimbacher gecoachte Gossau das Duell der zwei Erstliga-Kleinfeldteams, wobei es fast zwei Drittel lang dauerte, ehe die Oberländerinnen erstmals trafen.

«Es braucht einen Moment, das zu verdauen.»

Gossau-Spielerin Andrea Eglauf

Für die konzentriert und clever auftretenden Freiburgerinnen war es die Titelpremiere. Semsales schrieb gleich doppelt Geschichte. Erstmals überhaupt feierte ein welsches Team einen Cupsieg.

Das Lächeln kehrt zurück

Während sich die Spielerinnen von Semsales zum Zeichen ihres Triumphes danach weisse Sonnenbrillen aufsetzten und ausgelassen feierten, mussten die Gossauerinnen nur wenige Meter daneben ihre Enttäuschung verarbeiten.

«Es braucht einen Moment, das zu verdauen», sagte Andrea Eglauf, die beste Gossauerin im Final.

Wirklich Trübsal blasen wollte man auf Seite der Oberländerinnen allerdings nicht. Auf dem Teamfoto, das einige Minuten nach der Übergabe der Silbermedaillen aufgenommen worden war, sind denn auch schon zahlreiche lächelnde Spielerinnen zu entdecken.

«Letztlich sind wir glücklich, dass wir hier spielen durften», rückte Eglauf die Dinge ins richtige Licht. «Das hätten wir vor der Saison nicht gedacht.»

Irre Wende im Hinterkopf

Gossau brachte sich im Kampf um den Sieg schon früh selber in die Bredouille. Nach zwei groben Abwehrschnitzern kurz hintereinander gerieten die erstaunlich passiven Oberländerinnen in der 12. Minute 0:2 in Rückstand.