Darum muss sich Wetzikon auf etwas gefasst machen

Der Weg zur Titelverteidigung ist weit. Erst am 30. März würde ein entscheidendes fünftes Finalspiel um den Schweizer-Meister-Titel in der 1. Liga stattfinden. Maximal 15 Partien stehen für den EHC Wetzikon bis dann noch an.

Doch auch wenn die Reise ­lange ist, sie beginnt immer mit dem ersten Schritt. Und den haben die Wetziker erfolgreich hinter sich gebracht. Die Mannschaft von Trainer Roger Keller steht in den am Samstag beginnenden Halbfinals gegen Herisau, nachdem sie sich gegen Prättigau mit 3:1 Siegen durchgesetzt hat.