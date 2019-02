Heinonen bleibt Trainer beim UHC Uster

View this post on Instagram

📝 Mika bleibt auch in der Saison 19/20 unser #coach #donedeal #signed #contract #continue #continuity #keepgoing #fitness #same #staff #knowledge #experience #atmosphere #swissunihockey #unihockey #floorball #innebandy #salibandy #uster #nla #uhcuster #usterpower #yepyep #newseason #playoffs