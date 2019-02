Wetzikon verliert den Fokus

In der NLB-Abstiegsrunde hat der VBC Wetzikon die Chance verpasst, sich in der Tabelle etwas Luft zu verschaffen. Vor dem Spiel war Wetzikon punktgleich mit drei anderen Teams gewesen, nun liegt der NLB-Aufsteiger nach der 2:3-Niederlage gegen Volleyball Papiermühle unter den sieben Teams an fünfter Stelle.

Wie schon in der Vorwoche verschliefen Oberländer den Start in die Begegnung komplett. Sie kamen zwar in der Folge noch besser ins Spiel, verloren aber dennoch den ersten Satz.