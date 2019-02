Laupen verliert zum Abschluss

Für Aufsteiger Laupen ging die Qualifikation in der NLA der Frauen mit einer 3:5-Niederlage gegen Berner Oberland zu Ende. Die Laupnerinnen, sie hatten die Playoff-Qualifikation schon länger sichergestellt, verpassten damit zwar den Sprung auf den sechsten Rang und beenden die Qualifikation auf Platz 7.

Allerdings hat die Rangierung keinen direkten Einfluss auf die Playoff-Paarungen: Die ersten drei Teams dürfen sich im Viertelfinal ihren Gegner aussuchen. Die Laupnerinnen wurden von Qualifikationssieger Chur gezogen, der erst in der letzten Runde seine erste Saisonniederlage kassierte. Gegen die Churerinnen war Laupen in der Qualifikation zweimal chancenlos und verlor 1:10 respektive 1:12.

Beherzt, aber am Ende ohne Erfolg

Weniger zwingend war die Niederlage gegen Berner Oberland. Die Laupnerinnen zeigten sich von ihrer kämpferischen Seite, warfen sich in Schüsse und verteidigten beherzt. Dank zwei Toren von Sina Hofmann und einem Treffer von Rebecca Vontobel führten die Oberländerinnen bei Spielmitte 3:1.

Das wiederum stachelte die Bernerinnen an, die bis zur zweiten Pause ausglichen und in der 45. Minute in Führung gingen. Laupen fand trotz vieler Chancen keine Antwort mehr – und kassierte unmittelbar vor Schluss das 3:5 ins leere Tor. (zo)