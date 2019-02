Uster trotz Niederlage in den Playoffs

Die Ausgangslage vor dem NLA-Spiel war einfach: Mit einem Erfolg gegen den Schweizer Rekordmeister Wiler-Ersigen hätten die Ustermer unabhängig vom Spielausgang in der Zürcher Hardau zwischen GC und Waldkirch-St. Gallen die zweite Playoffqualifikation in Folge nach der Premiere in der vergangenen Saison festnageln können.

GC leistet Unterstützung

Da aber die Grasshoppers einen ungefährdeten 9:4-Sieg feierten, konnte sich der UHCU auch eine 3:9-Niederlage gegen Willen leisten.

Der Konjunktiv musste diesbezüglich jedoch schon rasch bemüht werden, denn die Gastgeber wurden in der Startphase kalt geduscht.