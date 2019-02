Gilles Roulin nicht bei den Top-Leuten

Beim Training am Freitag zeigte Gilles Roulin auf der verkürzten Abfahrtsstrecke in Are noch eine gute Fahrt. Im heutigen WM-Rennen konnte er nicht mehr an diese Leistung anknüpfen und wurde 36. Im SRF-Interview sagte Roulin :«Ich wollte eine gute Leistung zeigen. Das ist mir heute nicht gelungen.» Bei seinem ersten WM-Auftritt habe er mehr wollen, als nur etwas zu lernen.

Vor seinem ersten WM-Rennen zeigte sich der Grüninger stolz, für die Schweiz eine Abfahrt bestreiten zu dürfen: