Mit Schalk und Köpfchen

Sein Palmarès ist mit mehreren Schweizer Meistertiteln und über 120 Länderspielen beachtlich. Vaidas Klimciauskas war Profi in Frankreich, Israel, Österreich und der Schweiz, in der er bereits seit 2003 lebt. Für sein Heimatland Litauen nahm er je an einer WM- und EM-Endrunde teil.

«Eigentlich war mit Coach Robin Gerber abgemacht, dass ich etwa 15 Minuten pro Match auf dem Feld bin. Jetzt spiele ich fast immer durch.» Vaidas Klimciauskas