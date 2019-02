Gilles Roulin startet am Samstag in der Abfahrt

Switzerland's Gilles Roulin speeds down the course during training for the men's downhill, at the alpine ski World Championships in Are, Sweden, Friday, Feb. 8, 2019. (AP Photo/Gabriele Facciotti)

Giles Roulin wurde im Training zur Abfarht an der Ski-WM in Are neunter. Das Trainerteam hat ihn als fünften Fahrer nominiert.

Gabriele Facciotti / (Foto: Keystone)