Ruderverband brüskiert Ustermerin Jeannine Gmelin

In rund 18 Monaten möchte Jeannine Gmelin an den Olympischen Spielen in Tokio Gold gewinnen. 2017 wurde die Ustermerin Skiff-Weltmeisterin, letztes Jahr holte sie WM-Silber und wurde Europameisterin.

Zwischenzeitlich blieb sie in 22 Rennen hintereinander ungeschlagen. Zur Krönung ihrer Karriere soll im Jahr 2020 also der Olympiasieg folgen. Die kommende Saison ist dafür entscheidend: Die WM Ende August in Linz ist zugleich die wichtigste Qualifikationsregatta für die Spiele in Asien.