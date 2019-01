Mit Bundespräsident Ueli Maurer als Zaungast?

Mittlerweile sind die beiden Brüder aus Wald bereits im C-Kader von Swiss Ski – und Sebastian hat sogar schon seine Weltcup-Premiere hinter sich.

Vor allem sind die Stalders damit so etwas wie Vorbilder für den nachkommenden Nachwuchs des SC am Bachtel. «Manchmal trainieren die beiden auch mit den Jungen», weiss Werner Brunner vom OK.

Inspiriert wurden da wohl auch schon Gianmaria Tedaldi und Tatjana Anderegg, zwei junge Bachtelianer, die an den Schweizer Meisterschaften zum erweiterten Favoritenkreis zählen.

Luftgewehre statt Kleinkaliber

Insgesamt rechnen die Verantwortlichen mit gegen 100 Teil­nehmenden auf der Amslen. Im Gegensatz zu den Aktiven wird bei den Jugendlichen statt mit Kleinkaliber- mit Luftgewehren geschossen.

Und eine weitere Besonderheit: Die Waffe wird auf der Strecke nicht mitgetragen, sondern ist auf dem Schiessplatz deponiert. Bei den Kategorien der Jüngeren wird ausserdem nur liegend geschossen, die Älteren versuchen zusätzlich stehend, ins Schwarze zu treffen.

Staffel-Wettkämpfe im Mixed-Format

Die Staffelwettkämpfe vom Sonntag gehen in einem Mixed-Format über die Bühne. Je ein Mädchen und ein Knabe bilden ein Team, wobei das Mädchen zwei Runden läuft und zweimal schiesst sowie der Junge dreimal den Rundkurs abläuft und ebenso zweimal schiesst.

Die Rennen werden zudem allesamt im Massenstart ausgetragen, was zu spannenden Gerangel um die besten Scheibenplätze führen könnte. Gerade solche Situationen sind es auch, die den Biathlon-Sport so interessant macht, um ihn vor Ort live zu verfolgen.

Als Zaungast an der Loipe steht womöglich sogar Bundespräsident Ueli Maurer. Der Hinwiler kündigte jedenfalls «seinem» Skiclub am Bachtel sein Kommen an, sofern es seine Agenda zulässt.

Programm



Samstag

Ab 11 Uhr: Kids. – Ab 14 Uhr: Challenger

Sonntag

Ab 10 Uhr: Challenger. – Ab 12.45 Uhr: Volksbiathlon



Start/Ziel: Amslen, Gibswil