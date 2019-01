Usters gedämpfte Freude

Uster zeigte sich in der Erstliga-Abstiegsrunde gegenüber der Auftaktpartie in Neuhausen (30:30) stark verbessert. Die Ustermer kontrollierten die Begegnung gegen Romanshorn von Anfang an und bauten ihre Führung bis zur 43. Minute auf acht Treffer aus. Schliesslich siegten sie 32:29.

Uster hat mit dem Heimerfolg einen starken Gegner in die Schranken gewiesen und sich für den weiteren Meisterschaftsverlauf in eine gute Ausgangslage manövriert.

Feuerwerk vor der Pause